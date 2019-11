Boef krijgt geen straf voor snelheidsovertredingen

Volgens de rechter is er bewijs dat er met de auto, die op naam staat van Boef, veel te hard is gereden op 9 en 18 augustus 2017. Tijdens de zitting werd echter al snel duidelijk dat de rapper op dat moment niet achter het stuur zat. De daadwerkelijke bestuurder is inmiddels veroordeeld.



Volgens justitie reed de bestuurder eerst bij Almere 145 kilometer per uur waar hij 100 mocht en snelde hij later die maand over de A27. Toen zou degene die achter het stuur zat 136 hebben gereden, terwijl maar 90 toegestaan was vanwege werkzaamheden.



Boef komt nu dus met de schrik vrij. In januari werd hij nog veroordeeld voor twee grove snelheidsovertredingen in 2016. Toen reed hij met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg en bereikte hij binnen de bebouwde kom van Tilburg een snelheid van 165 kilometer per uur. Het leverde hem een forse boete en een rijverbod op van 18 maanden.