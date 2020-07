Boef noteert dertiende Top 40-hit met Tout Est Bon

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 28. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 14 stijgers en 16 zakkers.

I Need You To Hate Me

Afgelopen jaar tourde JC Stewart al langs de Britse poppodia en het was de bedoeling dat de uit Noord Ierland afkomstige zanger dit jaar op Pinkpop en Rock Werchter zou spelen. Ondanks een mislukt festivalseizoen weet de 23-jarige singer-songwriter wel gewoon de Top 40 te bereiken en is I Need You To Hate Me zijn eerste hit in ons land – nieuw op nummer 38.

Tout Est Bon

Dik anderhalf jaar ontbrak Boef in de Top 40. Daar kwam twee weken geleden verandering in toen de rapper met Nooit Thuis in de Top 40 wist binnen te komen. Die track, een samenwerking met Ashafar, zakt in de derde week naar nummer 37 maar nú al is daar de volgende en 13e hit van Boef – Tout Est Bon is een nummer dat hij met Numidia maakte en die track is op plek 29 de hoogste nieuwe.

Watermelon Sugar

Liam Payne kwam nooit verder dan nummer 20, Louis Tomlinson zette zijn enige hit op nummer 17, 2 van de 7 hits van Niall Horan kwamen op nummer 12 en Zayn stond ooit op nummer 3. Maar Zayn kan wel eens een serieuze concurrent krijgen via Harry Styles. Watermelon Sugar is de derde hit van de One Directionzanger en deze week overtreft hij zijn eerdere prestatie qua hoogste positie; met drie plaatsen winst komt ‘ie deze week (en da’s voor het eerst) op nummer 4.

Banana

Topic en A7s staan voor de vijfde keer op nummer 3 en op de plekken daarboven is het ongekend spannend. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 is minimaal: Savage Love (Laxed – Siren Beat) van Jawsh 685 en Jason Derulo blijft zitten op nummer 2 en dat betekent dat Banana van Conkarah en Shaggy ook deze week de populairste hit van ons land is.

