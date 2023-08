Boek over Amy Winehouse bevat handgeschreven brieven en gedichten

Actrice uit The Nun klaagt Warner aan voor contract­breuk

Actrice Bonnie Aarons, die de demonische non Valak speelt in de horrorserie The Conjuring en de spin-offserie The Nun, sleept studio Warner Bros. voor de rechter. Zij denkt dat de studio niet eerlijk is over de inkomsten die binnenkomen uit de merchandise die gebaseerd is op de filmreeks en vooral haar personage, meldt The Hollywood Reporter.