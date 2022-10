Boek Ruinerwold-zoon Israel staat bovenaan bestsellerlijst

In het boek vertelt Van Dorsten over zijn leven op de boerderij in Ruinerwold, waar hij met zijn vader en broers en zussen in afzondering leefde. Die boerderij werd ontdekt nadat Van Dorsten meermaals naar een café in de buurt ging. Een medewerker van het café schakelde in oktober 2019 de politie in, waarna een inval op de boerderij volgde.