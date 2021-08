Boek van Peter R. de Vries in top 10 bestsellerlijst

Days of our Li­ves-ac­teur Jay Pickett (60) overleden na hartaanval op filmset

3 augustus De Amerikaanse acteur Jay Pickett, bekend vanwege zijn rollen in veel soaps, is op 60-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse acteur was bezig met de opnames van een nieuwe film in zijn thuisstaat Idaho, toen het op de set misliep tijdens een ritje te paard. ,,Hij stierf terwijl hij deed waar hij van hield”, zegt de regisseur van de film waar hij aan werkte.