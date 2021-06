Boer Bastiaan heeft babynieuws en Yolanthe is kapot door sportende Jim

Hier lacht Yolanthe Cabau nog, maar in het filmpje dat ze deelt vertelt ze dat ze kapot is van de sportsessie met de fitte Jim Bakkum.

Voor al die oude, vastgeroeste mannen in paniek: wen er maar aan

Er is een invasie aan de gang van Belgen op de Nederlandse tv

Zangeres Tabitha laat zien dat kersverse moeder zijn niet alleen knuffelen met je baby is.

Boer Bastiaan, die ooit een setje was met Bzv-deelneemster Milou, kan zijn lol niet op. Hond Luna is drachtig en hoopt over een kleine drie maanden moeder te worden.