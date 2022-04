Boer Evert deed het enige dat hij kon om Maud de mond te snoeren

Ik heb voor de zekerheid de kalender gecheckt. Was het sint-juttemis of vielen Pasen en Pinksteren dit jaar op één dag en was dat toevallig afgelopen zondag? Nee. En toch overkwam me iets dat ik niet voor mogelijk had gehouden: ik was vertederd tijdens Boer zoekt vrouw. Door Maud. Door Maud? Ja, door Maud.