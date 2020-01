Boer Geert (70) heeft ‘heel leuk contact’ met oude aanbidster

Dat zegt Geert op de officiële website van het programma. Tijdens Boer zoekt vrouw ontmoette hij Hetty, met wie hij een aantal jaren samen was. Daarna kreeg hij een relatie met Geertje, die hij nog kende van de dagdate, maar ook dat hield geen stand. ,,Ik ben laatst toch weer door mijn brieven gegaan en heb toen wat vrouwen gebeld’’, vertelt Geert. ,,Toch wel even spannend, want het is inmiddels ook alweer vijf jaar geleden dat die brieven zijn geschreven. En een van die vrouwen heb ik nu een paar keer gezien en dit weekend komt ze bij mij. We hebben heel leuk contact. Zij gaat ook bijna met pensioen dus dat komt mooi uit.’’

Vakantie

Geerts gepensioneerde leven begint morgen. Vandaag geeft hij een feestje en daarna draagt hij zijn aardbeien, groente- en fruitkwekerij over aan zijn opvolger Hein, die al twee jaar in het bedrijf werkt. Hij heeft zin in de vrijheid. ,,Eerst verhuizen naar een mooi vrijstaand huis hier verderop in de straat en dan ga ik een leuke reis maken. Ik ben al jaren niet meer echt op vakantie geweest.”



Kan hij het werk loslaten? ,,Ik ben hier al twee jaar naartoe aan het werken. Ik heb al heel lang geen bloemkool meer gesneden, geen aardbeien meer geplukt, niks meer van het land gehaald. Ik ben er klaar mee, het hoeft van mij niet meer. Lichamelijk wordt het ook steeds zwaarder. Straks ga ik lekker wandelen met mijn hondje en leuke dingen doen. En als Hein vraagt of ik even kan komen helpen, dan kom ik natuurlijk. Hartstikke leuk en dan is het ook geen verplichting meer.”



De naam ‘boer Geert’ blijft gewoon bestaan, benadrukt hij. ,,Overal waar ik kom, roepen mensen ‘hé boer Geert’. En ook de kwekerij houdt gewoon mijn naam. Mooi toch? Wat ik wel zal missen, is het geklets. Ik praat natuurlijk de hele dag met de klanten over van alles, maar vooral over de nieuwtjes uit het dorp.”