Boer Geert Jan investeert in vriendin en Marieke smult van ijsje

Ilse DeLange pakt Duitsland in met emotioneel optreden ‘Beste Zangers’

14:35 De populariteit van Ilse DeLange bij onze oosterburen bereikt nieuwe hoogtes dankzij haar deelname aan de Duitse versie van het programma Beste Zangers. Haar nieuwe album Changes staat op één in iTunes en ze staat met meer dan dertig (!) nummers in de download-top 500.