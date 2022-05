Boer Hans en zijn Annette mogen het eindelijk van de daken schreeuwen

Ierse hotelier vereeuwigt Hans en Annette uit Boer zoekt Vrouw met schilderij: ‘Een eer dat ze hier waren’

In het Ierse Clifden gebeurt zelden iets groots, dus toen een Nederlandse cameraploeg met boer Hans en zijn date Annette naar het kleine dorpje afreisde voor opnames van Boer zoekt Vrouw, was hoteleigenaar Brian Hughes zo trots dat hij besloot een schilderij van zijn gasten te maken. ,,Hans en Annette hebben ons mooie landschap in the spotlight gezet in Nederland.’’

16 mei