Boer Jan en Nienke uit elkaar na verschil in kinderwens: ‘Ik ben terughoudender’

Boer Jan en Nienke, bekend van het laatste seizoen van Boer zoekt vrouw , zijn uit elkaar. Ze hoopten hun relatie onlangs nog te lijmen met een weekendje vakantie op Vlieland, maar tevergeefs. ,,We hebben andere ideeën over de toekomst’’, zegt zorgboer Jan tegen KRO-NCRV.

,,Nienke wil graag stappen zetten, heeft een kinderwens, en ik merk dat ik daar terughoudender in ben’’, vervolgt hij. ,,Ik gun dit Nienke heel erg en daarom denk ik dat het beter is om uit elkaar te gaan.’’ Jan heeft al vier kinderen (drie jongens en een meisje) uit een eerdere relatie, voor wie hij de uitkomst van het programma overigens lang geheimhield.



,,Ik ben dol op Jan, zijn kinderen en de boerderij’’, zegt Nienke. ,,Maar de laatste weken liep het allemaal wat stroever. Ik hoopte dat een weekendje weg ons dichter bij elkaar zou brengen. Maar na dit weekend kwamen we allebei tot de conclusie dat het niet gaat werken.’’



De 36-jarige Jan scheidde drie jaar geleden na tien jaar huwelijk van de moeder van zijn kinderen. Hij is Nienke dankbaar dat ze de liefde terugbracht in zijn leven, benadrukt hij. Van ruzie is dus geen sprake. ,We gaan met liefde uit elkaar”, aldus Nienke.

De brunette, die zei dat haar mond openviel toen ze Jan voor het eerst op tv zag, was overigens duidelijk de favoriet van diens kinderen. ,,Van de drie dames die kwamen logeren, hoopten ze allemaal dat het Nienke zou worden’’, zei Jan eerder.



Toen hij haar uiteindelijk had gekozen, was ze al snel ingeburgerd op de boerderij. ,,Ze lieten allemaal Nienke hun kamer zien en gingen met z’n allen de dieren voeren. Ze vinden Nienke allemaal heel erg lief.’’



Naast Nienke schreef ook de Bossche Froukje een brief aan Jan. Zij werd uiteindelijk door presentatrice Yvon Jaspers gekoppeld aan haar broer.

Boer Jan is binnenkort te zien in de serie Onze Boerderij, waarin Yvon Jaspers dieper in gaat op het boerenleven. Rode draad dit seizoen is hoe nu verder? Een vraag die ze ook stelt aan boer Jan.

