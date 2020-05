Boer Jan trekt het niet meer en huilt uit bij Nienke

videoEr gaan zondag tranen vloeien in de laatste aflevering van het elfde seizoen van de kijkcijferhit Boer Zoekt Vrouw . Het is boer Jan die tijdens de citytrip met zijn vlam Nienke emotioneel wordt en bij haar troost zoekt. Zijn liefde voor haar is de reden dat hij even heel erg moeilijk heeft.

Kijkers van het KRO-NCRV-programma leerden Jan, die in Noord-Holland een zorgboerderij runt, al als een emotioneel type kennen. Toen hij het bijna uitschreeuwde dat hij gevoelens begon te krijgen voor brunette Nienke, wilde hij haar vasthouden, knuffelen en voelen. ,,Ik wil haar bij me houden en zie niets liever dan dat ze hier op de boerderij rondloopt'', zei hij eerder.



Naar het tripje naar het romantische Edinburgh keek hij dan ook erg uit. Was Nienke naar eigen zeggen gek op de boer, toch sloegen de twijfels toe. Ze moet door ‘een proces’ en concludeerde dat Jan meer voelt voor haar dan andersom.

Als ze bij het haardvuur zitten en Nienke van de zenuwen wat zoete hapjes naar binnen werkt, lucht Jan zijn hart. ,,Ik vind het een beetje spannend zo’’, vertelt hij in een preview van de uitzending van zondag. Hij nam zich na een wandeling voor met Nienke te gaan zitten. ,,Het is ook gewoon lastig’’, reageert ze. Jan zegt een ‘knoop in zijn maag’ te hebben. ,,Ik word dan nog wel eens een beetje ongemakkelijk dat ik heel veel voel, of zo. En ik weet niet zo goed hoe ik daarmee moet omgaan.’’

,,Het is ook allemaal nieuw weer hè’’, is Nienkes psychologische visie. ,,Het is altijd een beetje onzeker.’’ Als Jan uitlegt dat hij haar ‘dolgraag lekker op de boerderij’ ziet komen, knapt er iets in hem. Hij laat zijn hoofd hangen en huilt.

Van Jan is bekend dat hij tien jaar getrouwd is geweest. In 2018 kwam er een einde aan zijn huwelijk. Mocht Nienke bij hem intrekken, dan zal zij zijn kinderen - drie jongens en een meisje - ook leren kennen.

Zondag wordt duidelijk of Jan gelukkig is in de liefde. Van boerin Annemiek is al bekend dat ze nog single is, en van de Zeeuwse boer Bastiaan en zijn Milou lekten onlangs foto’s uit waarop ze samen te zien zijn. Van de boeren Geert en Geert Jan is het liefdeslot onbekend.

Jan bij zijn schapen