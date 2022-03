Boer Jos weet het zeker: ‘Boer Rob gaat voor die lange, blonde dame’

Boer Jos en zijn Dycke, die in 2017 de liefde vonden via het programma, kijken elke week naar de datingshow van Yvon Jaspers en praten de volgende ochtend in de Live Update op deze site over hun bevindingen. Jos merkt dat hij bij boer Rob al het een en ander ziet gebeuren. ,,Die liet wel merken bij een paar, nou...”. Dycke constateert dat Rob zich er niet over uit liet, ‘maar blikken waren honderd procent duidelijk’. ,,Die lange, blonde dame. Ik heb de namen nog niet helemaal opgeslagen.” Jos: ,,Daar durf ik wel wat op in te zetten, daar kunnen we wel een poule van maken.” Dycke is er overigens wat minder zeker van.