Boer Marc uit Zambia is weer verliefd

,,Ik schrok daar ook van'', geeft Marc toe. Hij legt uit dat Annekim, die ook in Zambia woont en werkt, er gaandeweg achterkwam dat ze niet genoeg voor hem voelde. In juli zetten ze na acht maanden een punt achter hun relatie. Zwelgend in liefdesverdriet, vond de tilapiakweker troost in de lading liefdesberichtjes die hij vervolgens via sociale media kreeg. Eén vrouw in het bijzonder vond hij 'erg leuk'.



Het blijkt te gaan om de 30-jarige Merel uit Rotterdam, die een zoontje heeft. Marc: ,,Ik had niet verwacht dat ze bij mij past, omdat ze in Nederland woont.'' Giechelend: ,,Maar inmiddels is ze drie weken hier geweest. Het gaat goed. Heel lief is ze, heel lief.''