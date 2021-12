Boer Tom voor de tweede keer vader geworden: ‘Heerlijke kerst met zijn viertjes’

Het kleine mannetje heeft de naam Kees gekregen en is op 15 november al op de wereld gekomen. Tom, die tegenwoordig als tuinman in het RTL-programma Eigen Huis & Tuin te zien is, schrijft: ‘Super trots zijn we op ons mooie en dappere zoontje en broertje.’



De agrariër deed in 2015 mee met het populaire programma Boer zoekt Vrouw. Hij werd door kijkers direct bestempeld als hunk en ontving maar liefst 1800 liefdesbrieven. Het leek er sterk op dat hij zou eindigen met de blonde Rimke. Die romance was echter van korte duur. Aan het einde van het seizoen bleken ze toch niet voldoende bij elkaar te passen.



Enkele dagen na de opnames van de reünie leerde Tom zijn huidige liefde kennen: Marieke Ploeger. De twee bleken gemeenschappelijke vrienden te hebben en zagen elkaar weleens op verjaardagen. Op een feest in Schagen sloeg de vonk over. Samen hadden ze al een zoontje Moos.