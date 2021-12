Boer Tom werd maand geleden vader van zoontje: ‘Hij kreeg het RS-virus’

Het kleine mannetje heeft de naam Kees gekregen en is op 15 november al op de wereld gekomen. Tom, die tegenwoordig als tuinman in het RTL-programma Eigen Huis & Tuin te zien is, schrijft: ‘Super trots zijn we op ons mooie en dappere zoontje en broertje.’



De kleine Kees belandde vlak na de geboorte nog even in het ziekenhuis. ‘Toen hij tien dagen oud was, kreeg hij het RS-virus. Toen moest hij nog drie dagen het ziekenhuis is”, vertelt Tom bij RTL Boulevard. ,,Hij had hele hoge koorts en was heel benauwd. Het was best wel akelig, maar aan de andere kant ook best wel fijn dat hij in het ziekenhuis lag.” Inmiddels gaat het weer goed met het ventje.