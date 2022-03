Boer zoekt vrouw-veteranen raken niet uitgepraat over kledingflop van Wendy: ‘Kind, doe uit die jurk!’

Boer zoekt vrouw-veteranen Jos en Dycke keken zondag met verbazing naar Wendy, de date van Rob die in haar korte bloemenjurk de paarden ging voeren. ,,Doe uit, die jurk! Doe iets anders aan!” Maar het duo had ook een paar verbeterpuntjes voor gastheer Rob.

Boer Jos en zijn Dycke, die in 2017 de liefde vonden via het programma, kijken elke week naar de datingshow van Yvon Jaspers en praten de volgende ochtend in de videorubriek Boer Jos gaat Los op deze site over hun bevindingen.

,,Doe uit, die jurk! Wat doe je met die jurk daar? Doe iets anders aan!” Dycke raakt niet uitgepraat over de kledingkeuze van Robs date Wendy. Waar de andere twee dames, Sonja en Silvia, in een praktische broek het weiland instapten voor een bezoekje aan de ‘sensibele merrie’ Edorette, koos Wendy voor een fleurig jurkje met rode bloemen. Haar outfit kroop nog verder op toen ze in het weiland bukte met haar emmer brokjes. ,,Daar ben ik natuurlijk helemaal niet op gekleed,” merkte ze lachend op. Tsja, reageerden haar concurrentes: ‘Jij trekt een jurkje aan naar de boerderij...” Precies wat Dycke dacht toen ze de uitzending zag. ,,,,Kind... in die stal... Néé, het paste niet in het plaatje.”

Kledingflop of niet, boer Jos is er van overtuigd dat kersenboer Rob uiteindelijk zal kiezen voor ‘die lange, blonde dame’. ,,Ik zet nog steeds in op Wendy!” Voor Rob had hij overigens nog wel een advies: praat iets minder over jezelf. ,,Hij praat nogal veel en vraagt niet zoveel. Dat wordt bij hem nog wel heel spannend. Als je niks vraagt, kom je nergens achter.”

Over paardenfokker Hans waren Jos en Dycke wel te spreken. Het bloemetje dat hij, bij aanvang van de logeerweek, aan zijn drie dates gaf, was een schot in de roos. ,,Heel attent.” Wie van de drie dames het hart van Hans zal stelen, vinden ze lastig. Ze denken dat Dinie als eerste naar huis zal gaan. ,,Hij reageerde iets koeler op haar dan op de andere dames.” Maar dat is puur een gevoel, relativeerde Boer zoekt vrouw-veteraan Jos. Het kan nog álle kanten op.

Volledig scherm Rob Janssen en Yvon Jaspers van Boer zoekt vrouw. © KRO/NCRV/Linelle Deunk