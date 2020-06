Boerin Annemiek is stapelverliefd: ‘Hij is echt heel leuk!’

De Drentse boerin Annemiek (26), de enige vrouwelijke agrariër die dit jaar in Boer Zoekt Vrouw op zoek ging naar de liefde, is niet langer vrijgezel. Eerder schoof ze nog in haar eentje aan tafel bij presentatrice Yvon Jaspers, maar na de opnames heeft ze toch een leuke man gevonden.

Miljoenen kijkers zagen in het programma hoe Annemiek worstelde met de vraag of ze überhaupt wel een man in haar leven wil. Tijdens de traditionele logeerweek ontwikkelde ze gevoelens voor paardenfokker Erik, maar omdat de angst het toch van de liefde won, stuurde ze hem van haar erf af.



Een paar maanden later, zei ze wel open te staan zijn voor de liefde. ,,Na Boer zoekt Vrouw kreeg ik weer allemaal brieven binnen en berichtjes via Instagram, maar ik was er ook gewoon een beetje klaar mee", vertelt de eigenaresse van een melkveehouderij nu aan de De Hinniken Podcast. ,,Even niet, dacht ik. Ik las heel moeilijk. Dan krijg je tien brieven op een dag binnen, dus ik dacht: ‘jongens, even niet'.”

Toch ging haar hart sneller kloppen nadat ze een berichtje had geplaatst over haar deelname aan Toer de Boer, waarbij verschillende agrarische bedrijven hun deuren open zetten om bezoekers te ontvangen en te vertellen over het bedrijf en de werkzaamheden. ,,Daar reageerde een man met een lachpoppetje op. Ik zag zijn foto en dacht: wow, wie ben jij dan?”



Echt nog heel pril

Ze trok anderhalve maand geleden de stoute schoenen aan en stuurde hem via Instagram een volgverzoek. ,,Toen kreeg ik meteen een berichtje terug: ‘oh wat leuk dat je me volgt’. Sindsdien zijn we in gesprek geraakt en niet meer gestopt. Het is echt nog heel pril, maar hij is echt heel leuk. En hij komt hier uit Soest.”

Wie de man is vertelt ze nog niet, maar ze hebben in ieder geval veel gemeen. ,,We schaken allebei graag, houden van speciaalbiertjes, zijn allebei wel sportief en houden van gezelligheid, spelletjes doen. Onze echte raakvlakken liggen meer in de diepte.”

Van het boerenleven heeft hij echter geen kaas gegeten. ,,Hij is vorige week bij mij geweest, maar ik geloof niet dat hij eerder een koe van dichtbij had gezien. Normaal kijkt hij ook nooit naar Boer Zoekt Vrouw, maar vanwege corona was er geen voetbal hé. Dus ja, hij moest toch wat op zondagavond. Hij heeft alleen de laatste drie afleveringen gezien.”

Haar huidige vriend heeft aangegeven wel te willen verhuizen naar een rustige omgeving. ,,Nou Drenthe!” riep Annemieke toen uit. ,,Natuurlijk heb je het er met anderhalve maand nog niet over, maar hij was er toevallig mee bezig toen ik hem ontmoette.”

Annemieke zegt achteraf geen spijt te hebben van haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw. ,,Ik had mijn vriend ook nooit ontmoet, als ik niet mee had gedaan.” Toch heeft ze ook nog contact met Erik, die ze in het programma naar huis stuurde. ,,Ik vind het echt een leuke gast, maar niet meer dan dat.”