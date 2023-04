Boerin Bertie en Rosita stiekem al bijna een jaar verloofd: ‘We trouwen deze zomer’

Gelukkiger dan met een huwelijksaanzoek kon boerin Bertie Steur, bekend van Boer zoekt vrouw , haar vriendin Rosita niet maken. Zondagavond werden de beelden uitgezonden in Onze boerderij in Europa , maar de opnames vonden afgelopen jaar al plaats, vlak voor de zomer. De bruiloft is dan ook al voor een groot deel gepland.

De twee vrouwen leerden elkaar kennen bij Boer zoekt vrouw in 2014. Ze vonden elkaar leuk, maar tot een relatie kwam het destijds nog niet. Drie jaar later vielen Rosita en zij alsnog als een blok voor elkaar. Inmiddels wonen ze al een tijdje samen in Zeeland, met de twee kinderen van Rosita uit een eerdere relatie.

Stiekem zijn jullie al bijna een jaar verloofd!

,,Alleen wat vrienden en familie wisten ervan af, en de mensen die bij de opnames waren natuurlijk. Na de uitzending stond de telefoon dan ook roodgloeiend. We hebben zoveel leuke reacties gekregen.’’



Liep je lang met het idee rond om haar ten huwelijk te vragen?

,,Roos wilde al langer heel graag trouwen, maar als je bij mij de druk erop legt... (lacht, red.) Het moet vanuit mezelf komen. Dus toen een stel dat op reis zou gaan voor Onze boerderij in Europa (waarin Bertie normaal gesproken de chauffeur is van Yvon Jaspers, red.) door corona uitviel, en Rosita werd ingevlogen om mee te gaan, kwam ik op het idee. De omgeving in Frankrijk, de hele setting: én prachtig én ze zou het nooit verwachten. De ultieme verrassing.’’



Yvon Jaspers riep uit dat ze het aanzoek met jou had geoefend. Was je zo zenuwachtig?

,,Ha! Dat was meer een grapje. Ik ben niet twintig keer op mijn knieën gegaan voor haar hoor. We hebben het een keertje samen doorgenomen. Het viel verder mee met de zenuwen, omdat ik wel een donkerbruin vermoeden had dat het antwoord positief zou zijn.’’



Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten over de grote dag? Allebei in suikerspinjurk?

Lachend: ,,Roos gaat in een jurk - die ik natuurlijk nog niet heb gezien - en ik ga in een, ehh, pak kun je het niet noemen, maar het is geen jurk. Iets dat bij me past, in ieder geval. We trouwen gewoon in Zeeland, ergens deze zomer - de datum staat vast, maar houden we voor onszelf. Het is een prachtige provincie, dus we hebben totaal geen behoefte aan een Toscaanse bruiloft, iets in het buitenland. De kinderen van Rosita zijn er natuurlijk bij, en een jong neefje van haar wordt bruidsjonkertje.’’



