Bohemian Rhapsody passeert magische 2 miljoen bezoekers-grens

Het gebeurt maar zelden dat bioscoopfilms in Nederland over de 2 miljoen kaartjes verkopen. De laatste titel die dit lukte, was de Bond-film Spectre uit 2015 (bijna 2,2 miljoen bezoekers). Dit was overigens niet de best bezochte Bond-film in Nederland ooit; dat blijft vooralsnog Goldfinger uit 1964. De laatste Nederlandse film die meer dan 2 miljoen bezoekers trok, was de komedie Gooische Vrouwen 2 uit 2015.

De best bezochte bioscoopfilms in Nederland aller tijden blijven voorlopig Gone with the Wind (ruim 3 miljoen mensen in 1939), Turks Fruit (3,3 miljoen in 1972), Titanic (3,4 miljoen in 1998), Irma la Douce (3,6 miljoen in 1965) en The Sound of Music (bijna 4 miljoen mensen in 1965).