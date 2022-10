Bond tegen vloeken: meeste kinderboeken bevatten grove taal

De bond zag zowel scheld- als vloekwoorden. ,,Dit varieert van enkele scheldwoorden zoals sukkel en idioot tot (verbasterde) vloekwoorden als verdomme en jemig”, legt ze uit. In 48 procent van de onderzochte boeken komen één of meerdere (verbasterde) vloeken voor. Dat is aanzienlijk meer dan in 2021, waarin dit in 23 procent van de boeken het geval was.

,,Schelden en vloeken in een kinderboek is niet nodig. Het is ook heel goed mogelijk om een mooi en spannend kinderboek te schrijven zonder grof en beledigend taalgebruik te gebruiken. Op zo’n manier is een boek écht een voorbeeld voor onze kinderen”, aldus Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen Vloeken.

De nagezochte boeken werden ofwel bekroond met een griffel, een bekende onderscheiding, ofwel uitgekozen door de zogenoemde Kinderjury.

