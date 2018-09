Bono verliest stem, U2 breekt show af in Berlijn

Verliep de eerste show in de Mercedes-Benz Arena nog vlekkeloos, een tweede optreden binnen een dag bleek te veel gevraagd voor Bono. Al bij de vierde song Red Flag Day de 58-jarige zanger geen noot meer uit zijn keel en kon het publiek niets meer horen.



Bono probeerde het nog even, maar bij de hit Beautiful Day moest hij het concert definitief staken. ,,Ik ben mijn stem verloren," zegt de zanger op videobeelden die aanwezigen concertgangers inmiddels op YouTube hebben gezet. ,,Tien minuten geleden zong ik nog als een vogel, dus ik weet niet wat ik nu moet doen." Hij klaagt verder over rook die hij op het podium heeft geïnhaleerd.



Het 17.000 koppige publiek reageert sportief. ,,Come on Bono! Bono we houden toch van je," klinkt er uit de zaal als hij het na de eerste keer stilleggen nog een keer probeert bij Beautiful Day. Maar het lukt niet meer. Hoewel hij het nummer nog bijna afmaakt, lukt het niet. ,,It's a beautiful day, I'm so sorry," zingt hij op het eind.

Het afbreken is een strop voor Bono en U2, de shows van hun Experience and Innonence Tour hebben in Duitsland veel aandacht gekregen. Afgelopen dinsdag schreef Bono een pro-EU opiniestuk in kwaliteitskrant Frankfurter Allgemeine Zeitung en waarschuwde hij tegen extremisme. Ook had hij een ontmoeting met bondskanselier Angela Merkel.