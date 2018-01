Borsato flopt voor het eerst in 26 jaar in Top 40

Borsato wist jarenlang een plek in de Top 40 te waarborgen met hits als Zij, Ik leef niet meer voor jou en De Waarheid. De 51-jarige zanger staat zelfs op de vierde plek als het gaat om best scorende artiesten in de Top 40. Hij heeft maar liefst 38 nummers die in de top 40 zijn beland.



Is er een reden dat Borsato niet de Top 40 heeft bereikt? Mister Top 40 Erik de Zwart kan het wel verklaren. ,,Er zijn een aantal criteria om in de Top 40 te komen. Misschien is het nummer van Marco te weinig gedraaid op de radio en te weinig gestreamd op Spotify", verklaart hij. ,,Het is natuurlijk nooit leuk om niet in de Top 40 te staan, maar de cijfers liegen er niet om. We zijn niet de belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken."



Daarnaast ligt het volgens De Zwart ook aan de huidige tijd waarin we leven. ,,Het nadeel van popmuziek is dat je jezelf constant moet blijven bewijzen." Is het dan tijd voor voor Borsato om zich zorgen te maken? De Zwart denkt van niet.,, Marco is één van de grootste artiesten van Nederland. Hij komt echt wel weer met een hit."



Het is Borsato maar één keer eerder overkomen dat een single van hem niet de Top 40 heeft bereikt: dat was 26 jaar geleden met het nummer Sento.