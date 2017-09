Boszhard: Ik had de handdoek al in de ring gegooid in zoektocht naar liefde

Carlo, die de hoop op liefde eigenlijk had opgegeven, noemt het vinden van zijn geluk in Herald enorm bijzonder. ,,We zijn zo blij dat we elkaar hebben gevonden in deze moeilijke scene, iemand die écht van je ziel houdt."



Het stel weet maar al te goed wat ze elkaar te bieden hebben. Carlo werd zelfs tot tranen toe geroerd toen Herald verklaarde dat hij door Carlo heeft geleerd te communiceren. ,,Ik heb van Carlo echt geleerd: spit it out. Hij leest mij heel goed, hij kaart het ook wel aan, maar ik heb ook echt geleerd om gewoon te zeggen wat er aan de hand is, als er iets is", legt hij uit. Als Linda vervolgens aan Carlo vraagt wat Herald hém brengt, lopen de tranen plots over zijn wangen. ,,Ik moet huilen om hem. Ik ben heel erg trots op je, dat je dat zegt", stottert hij. ,,Zo stom dit. Het overvalt me gigantisch", klinkt het emotioneel uit Carlo's mond.



Het koppel, baas van vier poezen, koestert na tien jaar samenzijn nog steeds een grote kinderwens. De twee zijn echter wel realistisch als het gaat om het adoptie. ,,Je moet concessies doen, bijvoorbeeld een kind dat al wat ouder is. Wij zijn dan ook niet meer de jongste meer", relativeert Carlo. Voorlopig is het stel meerdere opties aan het bekijken. ,,Als er een kind komt, zetten we daarvoor alles opzij", stellen Carlo en Herald in ieder geval.