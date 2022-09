Boulevard is terug bij af, ook al roepen ze dat ze spijt hebben van het negeren van de Humberto-rel

update Grote rol in tv-serie werd Maryam Hassouni ‘fataal’: ‘Rapport over mijn klacht vol leugens’

Actrice Maryam Hassouni (36) komt in november met een onthullend boek over de tv- en filmindustrie waarin ze sinds haar vijftiende in rondloopt. In een aankondiging spreekt ze over een grote rol in een televisieserie die voor haar ‘fataal’ afliep. ,,Ik ben niet ziek: het systeem is ziek”, stelt ze. Bronnen laten aan deze site weten dat het om Flikken Rotterdam zou gaan.

12 september