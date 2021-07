Boulevard-presentatrice Marieke Elsinga over aanslag: ‘Het is zo onwerkelijk’

Marieke Elsinga, presentator van RTL Boulevard gisteravond, schoof vanochtend iets later aan bij haar radioshow Mattie en Marieke op Qmusic. Ze noemt de aanslag op haar collega Peter R. de Vries ‘onwerkelijk’. ,,Dat is het gevoel dat steeds terugkomt, onwerkelijk.”

Elsinga hoorde het nieuws toen zij zelf nog in de kleedkamer van Boulevard zat, dat hartje Amsterdam wordt opgenomen. ,,Mijn lijf en mijn kop schakelt meteen naar een soort ‘het is niet waar’, maar het is wel waar. Het is ook iets waarvan we wisten dat het ooit kon gebeuren”, vertelde de radio-dj, die een uurtje extra in bed was blijven liggen vanochtend na een doorwaakte nacht. ,,Ik ben iets langer blijven woelen in bed. Ik heb wel geslapen, veel gedroomd. Veel gewoeld. En toen ik wakker werd, voelde ik het meteen weer. Onwerkelijk is het woord dat steeds terugkomt.”

Ze leeft mee met de misdaadverslaggever en zijn familie. ,,Dat is nu het belangrijkste”, zegt ze. Over of hij werd beveiligd, wil ze niets zeggen. ,,Ik wil in het midden laten hoe het zit met zijn beveiliging. Peter was niet bang.”

Elsinga is erg dankbaar dat ze met De Vries mag werken. ,,Ik werk nu een jaar of vijf met hem. Het voelt als ‘ik mag met dé Peter R. de Vries werken’”, zegt Elsinga. ,,Ook ik word wel eens gek van Peter als hij zich haast als een muppet op het bankje van RTL Boulevard wil bemoeien met iets, dan moet hij óók iets zeggen over het jacht van de koning terwijl hij daar niet voor zit. Maar hij is zo kundig, hij heeft zoveel gedaan voor een familie als die van Nicky Verstappen.”

Live

Vanavond wordt RTL Boulevard gewoon weer live uitgezonden. ,,Zoals Peter van ons zou verwachten", liet RTL gisteravond weten, kort na de persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat er drie verdachten zijn aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie is de veiligheid rond het tv-programma niet in het geding. Dat zei de Amsterdamse hoofdofficier René de Beukelaer gisteravond. Ook het OM laat niets los over eventuele extra beveiligingsmaatregelen rond de studio.

De misdaadverslaggever werd dinsdagavond na afloop van de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij was in het programma te gast om te vertellen over de rechtszaak tegen Abdallah M., die terechtstaat voor de dood van Seif Ahmed. De Vries ligt zwaargewond in het ziekenhuis en ‘vecht voor zijn leven’, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Niet delen

Halsema deelde nogmaals de oproep de bloedige beelden van de schietpartij die rondgaan op social media níet te delen. Dat deed ze ‘ook vanuit RTL’, waar ze contact mee had gehad. ,,Het gaat om de waardigheid en kwetsbaarheid van Peter.”

