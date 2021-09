Boze Dune-fans slaan terug en de beste acteerprestaties door amateurs

Er zijn ook twee nieuwe bioscooptitels te bespreken. In het (te?) zwartgallige I Care a Lot worden we meegenomen door een eersteklas feeks die ouderen financieel uitkleedt en het Canadese Kuessipan toont hoe twee hartsvriendinnen opgroeien in een Innu-reservaat. Maar niet voordat de heren even kort teruggrijpen op hun controversiële Dune-recensie van vorige week. Daar was namelijk niet iedere luisteraar even blij mee.