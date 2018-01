Boze reacties op 'smakeloos' Lucky TV-filmpje over aardbeving Groningen

videoTv-kijkers hebben gisteravond boos gereageerd op een Lucky TV -filmpje - een satirisch onderdeel van De Wereld Draait Door - over de recente aardbeving in het Gronings dorpje Zeerijp. Maker Sander van de Pavert vergeleek het getroffen gebied met de Spielbergfilm The War of the Worlds waarin een reusachtige buitenaardse spin dakpannen van huizen rukt en mensen doodt.

Direct na de uitzending van Lucky TV stroomde Twitter vol met negatieve reacties zoals 'smakeloos', 'walgelijk' en 'dit is hoe de Randstad naar onze problemen kijkt'. Vooral een korte scène waarin een door de aardbeving - 3,4 op de Schaal van Richter - getroffen Groninger stelt blij te zijn dat zijn zwaarlijvige echtgenote na de ramp wordt vermist, schoot bij velen in het verkeerde keelgat. ,,Een geluk bij een ongeluk'', liet Sander van de Pavert de man in kwestie zeggen. Van de Pavert was niet voor commentaar bereikbaar.

Uit het gebied in en om Zeerijp zijn inmiddels meer dan 1.000 schademeldingen binnengekomen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bezoekt Zeerijp vanmiddag. ,,De uiteindelijke oplossing is dat de gaswinning omlaag gaat'', zei de minister eerder over de situatie in de noordelijke provincie. ,,Die is nu met 60 procent verminderd ten opzichte van het hoogtepunt. Maar dat is dus niet genoeg. Je kunt het echter niet in een klap omlaag brengen. Dat moet je voorzichtig doen.''

Hoe en wanneer Nederland precies van het gas gaat, is nog de vraag. Dit voorjaar komt Wiebes met een brief waarin hij maatregelen gaat aankondigen. In het regeerakkoord staat al dat we moeten overschakelen op duurzame energiebronnen of – als dat niet mogelijk is – op geïmporteerd gas. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) die het gas in de regio wint, heeft al 1,5 miljard euro uitgegeven aan schadevergoedingen, herstelwerkzaamheden en het bouwen van nieuwe huizen in Groningen.

Volledig scherm © screenshot Lucky TYV/DWDD