Boze Sanne Wallis de Vries daagt Rutte uit: ‘Kom zelf eens kijken!’

Ze zou vanavond optreden in Purmerend, maar Sanne Wallis de Vries kan gewoon thuis aanschuiven voor het diner. Haar show Heel in theater De Purmaryn gaat niet door. ,,De directeur van het theater heeft het vanochtend zelf maar besloten, omdat het te lang duurde voordat er duidelijkheid was’’, zegt de cabaretier, die woest is over de manier waarop het kabinet omgaat met de theaters.

,,De beleidsmakers schuiven de verantwoordelijkheid af op de regio’s, die allemaal apart moeten bekijken of er uitzonderingen gemaakt mogen worden voor het aantal mensen dat in een theater naar binnen mag. Terwijl het daar juist zo goed gaat, er is nog geen enkele bezoeker besmet in het theater’’, zegt Wallis de Vries, die maandag bijna moedeloos werd van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.



Ze kondigden nieuwe beperkende coronamaatregelen aan, waardoor er in een zaal maximaal dertig personen aanwezig mogen zijn. Voor de cultuursector werden geen aparte mededelingen gedaan.

Chaos

Dat laatste stuit de 49-jarige cabaretier tegen de borst: ,,Ze hebben geen flauw benul hoe het in de theaters gaat, creëren chaos. Ze zijn nog te lullig om de theaters apart te benoemen. Dit is de ontmaskering van totaal onbenul en onverschilligheid. Ik schaam me voor dit land, en dat bedoel ik breder dan alleen de cultuursector. Ik schaam me ook hoe we in ons financieel gezonde land het geld verdelen als het aankomt op onderwijs en zorg.’’

Wallis de Vries moest deze week de neiging onderdrukken om te stoppen met haar werk. ,,Als ik zou weten dat het effect zou hebben op het kabinet om het bijltje erbij neer te gooien, dan deed ik het. Maar dat levert natuurlijk niets op. Ik heb met Heel een voorstelling over corona gemaakt en heb elke keer twee vrijkaartjes voor crewleden. Ik wil er daarvan met alle plezier een geven aan Mark Rutte.



,,Ik zou hem willen zeggen: Kom eens zelf naar het theater. Kom eens ervaren hoe goed het gaat, hoe veilig het is, dat iedereen op gepaste afstand blijft. Ik vraag de premier niet om zich erin te verdiepen, daar heeft hij vast geen tijd voor. Maar kom gewoon alleen maar eens langs. Ik weet dat Rutte bij De Toppers is geweest, maar volgens mij heeft hij verder nog nooit een theater bezocht.’’

Morgenavond staat een optreden gepland in Barendrecht, maar nu weet Wallis de Vries nog niet of dat doorgaat. ,,Ik wacht af, mijn hoop is gevestigd op het verzoek uit de theaterwereld voor een landelijke ontheffing. Krijgt dat gehoor, dan kan het nog goed aflopen. Maar op dit moment is het treurig. Ik ben vandaag het voorbeeld van hoe het misgaat met deze maatregelen. Als corona zou woeden in de theaters, zou ik er ook niet gaan spelen. Ik wil niet ziek worden.’’

