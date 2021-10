Boze tekstschrijver van Beste Zangers-hit dient claim in

Televisieprogramma Beste Zangers is in verlegenheid gebracht vanwege een auteursrechtenkwestie. Het gaat om het lied Jest Oldu dat Anneke van Giersbergen in de vijfde aflevering voor haar collega Karsu zong. De tekstschrijver, Hakki Yalçin, heeft een claim ingediend.

Anneke van Giersbergen (48) was juist zo blij met de manier waarop er ook in Turkije werd gereageerd op haar versie van het lied waarmee Karsu een paar jaar geleden haar eerste nummer 1-hit scoorde in Turkije. Van Giersbergens metalversie van Jest Oldu leverde haar zelfs een uitnodiging op voor een optreden in Turkije met Mustafa Sandal, de componist van het nummer.

Volledig scherm Karsu, die een nummer 1-hit had met Jest Oldu, werd in de uitzending geraakt door haar collega Anneke van Giersbergen © NPO

Toch was niet iedereen blij met de cover. De makers van Beste Zangers werden onlangs onaangenaam verrast door een claim van Hakki Yalçin, die de oorspronkelijke Turkse tekst schreef. Van Giersbergen vertaalde een deel van de tekst in het Engels en juridisch is het de vraag of dat mag zonder toestemming. ,,De productiemaatschappij heeft toestemming aangevraagd voor de cover, maar helaas niet bij beide partijen’’, zegt een woordvoerder van AvroTros, de omroep die Beste Zangers uitzendt. Kortom: de componist is akkoord, de tekstschrijver niet.

Later deze week volgt een gesprek tussen de tekstschrijver en de productiemaatschappij. In de tussentijd heeft AvroTros het nummer uit voorzorg verwijderd van sociale media en de website. Alleen de complete uitzending is nog terug te zien. ,,Wij denken dat het een storm in een glas water is, hopelijk is de kwestie nog deze week opgelost’’, zegt de woordvoerder van de omroep.

Van Giersbergen hoopt dat ook, zij zingt het lied momenteel ook tijdens de optredens van haar clubtour. ,,Dan vertel ik het publiek wel dat er iets speelt met de rechten, ik vraag ze dan om eventuele video's niet online te zetten. Ik vind het jammer dat dit zo gaat, want ik wilde gewoon een mooie eigen versie maken van een prachtig nummer. Ik heb de tekst naar het Engels gehaald, de inhoud is nog steeds zoals hij in het Turks is bedoeld.’’

Meteen nadat de uitzending van Beste Zangers op 30 september op tv was geweest, ging het lied viraal in Turkije. ,,De dag erna zat ik al in de uitzending van het Turkse RTL Boulevard’’, zegt Van Giersbergen. ,,Mustafa Sandal vroeg me om mee te komen zingen tijdens een openluchtshow in Istanboel, maar helaas kon ik toen niet. Ik geef in december wel een paar eigen optredens in Turkije, hopelijk is dit dan allemaal allang opgelost. Zodra de uitvoering van het lied weer terug mag op Spotify en YouTube, ben ik weer helemaal happy.’’

Volledig scherm Mustafa Sandal, de componist van Jest Oldu. © Musis & Stadstheater Arnhem

