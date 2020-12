Dit is de idiootste documentaire die ooit gemaakt is

‘Samantha de Jong en verloofde Gerrit uit elkaar’

21 december Het lijkt erop dat Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit Oh Oh Cherso, toch niet in het huwelijksbootje stapt met Gerrit Meerts. De twee zouden volgens inmiddels verwijderde berichten op sociale media waarin ze elkaar van allerlei zaken beschuldigen, uit elkaar zijn.