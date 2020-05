Milou gaat met haar boer Bastiaan nu echt Zeeland ontdekken: ‘Ik heb een paar onhandige dingen gezegd’

Met een volmondig ‘ja’ kan de vriendin van akkerbouwer Bastiaan (36) daar nog niet op antwoorden. Al beseft ze dat zij degene is die de stap zal moeten zetten. ,,Want de boerderij naar Frankfurt verplaatsen, zoals ik voor de grap wel eens heb gezegd, gaat ‘m niet worden’’, zegt ze lachend als ze op de maandagochtend na de laatste uitzending samen met Bastiaan aan de keukentafel zit in Arnemuiden. Ze is al sinds maart op de boerderij, omdat ze toch vanuit huis moet werken. ,,In die zin heeft corona ons dichter bij elkaar gebracht’’, zegt Milou.