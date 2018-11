Tim Hofman geeft toe: ik was te boos

In de aflevering die donderdag online kwam, zijn Guusje en haar huisgenoten boos. Hun wasmachine is kapot geleverd en werd niet gemaakt door Coolblue, waar ze de automaat hadden besteld. Presentator Tim Hofman, bekend van programma's van BNNVARA op NPO 3, helpt in zijn YouTubeserie #BOOS jongeren die overhoop liggen met bedrijven en schoot Guusje te hulp.

Al bij het eerste telefoontje dat Guusje zelf pleegde in de uitzending - dus zonder hulp van Hofman en zijn cameraploeg - besloot Coolblue direct dat ze recht had op een nieuwe. Hofman belde er nog wel achteraan en regelde náást de wasmachine een nieuwe droogtrommel. Ruim achthonderd mensen vonden de video, die 130.000 keer is bekeken, ‘niet leuk’. Talloze anderen reageren onder de video en noemen Tim ‘een klootzak’ en vinden het ‘geen stijl’ zoals de presentator te werk is gegaan. ,,Wauw, Coolblue lost dit echt super op en jullie maken volledig misbruik van de klantvriendelijkheid van Coolblue. Erg laag’’, schrijft Kees bijvoorbeeld onder de video.

Machtsmisbruik

Henk: ,,Wat een trieste vertoning van machtsmisbruik! Coolblue kwam zonder druk met een zeer schappelijk tegenbod en alsnog kies je ervoor om met een camera agressief een droger af te troggelen.”