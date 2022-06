To Olivia: Melodramatische biopic is Roald Dahl onwaardig

Frans Bauer lokte Tante Rikie van Zwarte Cross naar studio voor nieuwe feesthit: ‘Ze wilde in eerste instantie niet’

Frans Bauer heeft samen met festivaldirectrice Tante Rikie (72) van de Zwarte Cross een feestnummer gemaakt dat vandaag is gelanceerd. Het nummer ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ is speciaal geschreven voor het afscheid van Rikie, het icoon van de Zwarte Cross. ,,Tante Rikie is voor deze hit naar de studio in Arnhem gelokt. Ze was in de veronderstelling dat ze iets moest inspreken voor het festival", vertelt Frans Bauer.

13:26