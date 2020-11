Vijf sterren voor The Crown 4: introductie Diana een van de mooiste scènes

Een van de mooiste scènes in het vierde seizoen van The Crown komt uit de aflevering waarin Diana Spencer wordt geïntroduceerd. Met Duran Duran op haar walkman rolschaatst de aanstaande bruid van prins Charles in haar eentje door de verlate gangen van Buckingham Palace. Het geluk om zich in deze verstikkende omgeving even vrij te voelen, straalt van haar gezicht.