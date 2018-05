Brad Pitt dreigde Harvey Weinstein te vermoorden

De feiten gebeurden in 1995 toen Gwyneth Paltrow, die van 1994 tot 1997 een relatie had met Pitt, een rol kreeg in de film Shakespeare in Love. Producent Harvey Weinstein verwachtte daarbij een 'bedankje' van de actrice en nodigde haar uit op zijn hotelkamer. Hij vroeg haar om een 'massage' en kleedde zich daarbij uit. Toen Gwyneth duidelijk maakte dat ze dat niet zou doen en zo snel mogelijk probeerde te vertrekken, bedreigde Weinstein haar en verzekerde hij haar dat hij zijn carrière zou breken. ,,Het was zijn klassieke trucje'', vertelde de actrice gisteren op de Amerikaanse radio. ,,Op die manier heeft hij van veel jonge actrices misbruik gemaakt. Uit angst voor hun carrière deden ze wat hij van hen verlangde.''

Maar Paltrow ging niet op de avances van Weinstein in. Dat ze alsnog kon uitgroeien tot een topactrice heeft ze naar eigen zeggen te danken aan haar toenmalige levenspartner Brad Pitt. ,,Op de eerste de beste gelegenheid dat hij Harvey zag, de Broadwaypremière van 'Hamlet', als ik me goed kan herinneren, is Brad op hem afgestapt. Hij nam hem bij de kraag en beet hem toe dat hij Weinstein zou vermoorden indien hij me nog één keer zou aanraken. Brad méénde het. En dat zag Harvey ook wel in.''

,,Bovendien was Brad toen al een wereldster'', benadrukte Paltrow in het vraaggesprek. ,,Hij had ook macht in Hollywood. Harvey durfde de confrontatie met hem niet aan te gaan. Weinstein was een pestkop en dat soort types durft alleen mensen aan te vallen die zwakker zijn dan zij. Harvey heeft me sindsdien met rust gelaten. Ik ben Brad daar nog altijd dankbaar voor en koester ik nog altijd veel vriendschap voor hem. Hij gedroeg zich toen echt als een galante ridder. Brad is niet alleen een held in zijn films. Hij is dat ook in het echte leven.''

Inmiddels hebben meerdere vrouwen (actrices en medewerksters van zijn productiemaatschappij) aangifte gedaan tegen Weinstein. Het onderzoek naar een groot aantal misbruikzaken is bijna afgerond. De filmproducer zou op het punt staan te worden gearresteerd.