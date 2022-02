Brad Pitt klaagt ex Angelina Jolie aan: ‘Hij voelt zich bedrogen’

Jeroen Woe belandde in depressie toen De Kwis ophield

Jeroen Woe belandde in 2018 in een depressie toen het succesprogramma De Kwis ophield. Dat vertelt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Dit komt nooit meer goed van Malou Holshuijsen en Roos Schlikker die vandaag is gelanceerd. Woe noemt het jaar dat volgde ‘een van de zwartste tijden uit mijn leven’.

17 februari