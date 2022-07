Brad Pitt verschijnt in rokje op rode loper en Mariah Carey zwemt met galajurk nog aan

Nathan Rutjes scoort rol in nieuwe sinter­klaas­film

Voetballer Nathan Rutjes en zijn zoon Lavezzi zijn dit najaar in de bioscoop te zien. Zij spelen zichzelf in De Club van Sinterklaas en de Race tegen de Klok. Ook Britt Dekker is in de film te zien als zichzelf, maakte distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekend.

18 juli