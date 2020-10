Bram Krikke komt met Videolandpilot: ‘Ik heb geen rem’

Video Jeroen ‘de Mol’ Kijk in de Vegte bleef kalm nadat hij werd betrapt

13:54 Hoewel Nikkie de Jager in de eerste aflevering van Wie is de Mol? ‘een schim’ zag van de uiteindelijke Mol Jeroen Kijk in de Vegte, bracht dat hem niet van zijn stuk. Dat zegt hij in een interview met deze site. ,,Er sloop een soort kalmte in mij, het spel moest gewoon doorgaan.”