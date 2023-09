Bram uit B&B vol liefde is verliefd: ‘Nog pril, maar heel serieus’

Prille liefde

Met Carolien en Anna is het dus niks geworden, maar Bram onthult dat hij inmiddels wél gelukkig is met een andere dame. Wie dat is, houdt hij nog even geheim. ,,Ik heb het heel erg leuk met haar en het gaat ook heel erg goed. We zijn heel erg leuk met elkaar bezig”, vertelt Bram.

De b&b-eigenaar heeft besloten om nog niet te veel los te laten over zijn prille liefdesgeluk en wil alles nog even laten ‘bezinken’. ,,Ook voor haar, want er komt heel veel op ons af. Ik ga er zeker meer over zeggen, maar ik wil nu alvast vrijgeven dat er zeker wat speelt in mijn liefdesleven. En wanneer voor haar en mij daar genoeg ruimte en tijd voor is, ga ik dat in de wereld brengen”, belooft Bram.