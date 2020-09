Bram van der Vlugt keert terug als Sinterklaas in nieuwe film

7-jarig zoontje Nathan Rutjes presen­teert nieuwe napraat­show Wie is de mol?

2 september Lavezzi Rutjes, het zoontje van oud-voetballer Nathan Rutjes, krijgt zijn eigen napraatprogramma over Wie is de mol?. Lavezzi bespreekt in de nieuwe AVROTROS-jeugdserie Mollenstreken elke zondagavond de aflevering van de avond ervoor, maakte de omroep vandaag bekend.