Brandt Corstius: Mijn leven is net zo goed in de war geschopt

Het leven van Jelle Brandt Corstius is ‘net zo goed in de war geschopt’ door de zaak rond hem en Gijs van Dam. Dat zegt hij in reactie op het optreden van de tv-producent in Pauw gisteravond. Daarin vertelde Van Dam zijn juridische strijd tegen Brandt Corstius voort te zetten .

De twee mannen hadden vijftien jaar geleden een onenightstand. Brandt Corstius stelde een jaar geleden in een artikel in Trouw dat hij die nacht seks tegen zijn wil zou hebben gehad. ,,Ik zou in een dronken bui met een collega in bed zijn beland. Vervolgens heb ik een stuk gepubliceerd waar ik mijn versie geef. En daarmee zou ik zijn leven kapot hebben gemaakt.’’



Volgens Brandt Corstius was er wel degelijk sprake van #MeToo, wat Van Dam in Pauw tegensprak. ,,Ik was stagiair, de heer van Dam productieleider’’, aldus Brandt Corstius. ,,En het is geen verrassing dat ik het absoluut geen gezellige avond vond.”



Hoewel de naam van Van Dam niet genoemd werd in het artikel, was uit de omschrijving wel op te maken om wie het ging. Maar volgens de journalist was zijn naam niet te traceren en zocht Van Dam zelf de publiciteit. ,,In de dagen na publicatie is zijn naam niet één keer genoemd, zelfs niet in het rioolputje van Twitter. Niet voor niets heeft het OM ook zijn aangifte van laster tegen mij naar de prullenbak verwezen. Hij koos er zelf voor om bij Pauw te gaan zitten.”

Volledig scherm Gijs van Dam. © ANP

Bakken met bagger

Hij vervolgt: ,,Van Dam heeft alle ruimte gekregen om zijn beklag te doen in de media. Hij beweert dat zijn bedrijf door mijn publicatie in Trouw is geruïneerd. Er is geen journalist geweest om te onderzoeken of dat ook echt zo is. Ik heb geen enkele behoefte aan medelijden. Voordat ik de brief publiceerde besloot ik elke soort ellende die hieruit kwam voor lief te nemen. Maar mijn leven is net zo goed in de war geschopt door mijn mond open te doen.”

Quote Verzoeken voor lezingen zijn opgedroogd Jelle Brandt Corstius

Volgens hem heeft het negatieve gevolgen voor zijn carrière. ,,Verzoeken voor lezingen zijn opgedroogd. Dat is begrijpelijk: als journalist is je geloofwaardigheid cruciaal. Als je bent weggezet als leugenaar word je nou eenmaal minder snel uitgenodigd. De theatervoorstelling waar ik momenteel door het land toer trekt overwegend zalen die voor de helft of voor een kwart gevuld zijn. In tegenstelling tot de vorige voorstelling in 2016.’’



Het is tijd om nu alsnog zijn verhaal te doen, vindt Jelle. ,,In tegenstelling tot de heer van Dam heb ik geen behoefte gehad om dit in de media te delen, maar nu hij de publiciteit blijft zoeken en ik bakken met bagger over mij uitgestort krijg, vind ik dit wel relevant.”

Emotioneel te belastend