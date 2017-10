Breaking Bad-ster te zien in Nederlands epos Redbad

De rol is een kolfje naar Banks' hand, want hij speelde in de misdaadseries Breaking Bad en Better Call Saul als de crimineel Mike. Voor het historische epos Redbad gaat de 70-jarige acteur terug in de tijd. De film van Roel Reiné speelt zich af in de achtste eeuw, toen christelijke Franken een bloedige strijd uitvochten met heidense volkeren in Noord-Europa.