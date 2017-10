Bridget (42) neemt haar Bram (28) mee naar rode loperpremière

Holland's Next Topmodel Nicky is nu Miss Nederland

7:25 Nicky Opheij (22) uit Handel is gisteravond in Hilversum gekroond tot Miss Nederland. De modellenwereld is haar niet vreemd nadat ze in 2014 het tv-programma Holland's Next Topmodel won. Eerder gaf de Handelse aan getwijfeld te hebben of ze zich voor de Miss-verkiezing moest opgeven, want 'een model is geen miss'.