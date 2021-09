Bridget: ‘André loog dat hij vrijgezel was, ik werd met de dood bedreigd’

Bridget Maasland zegt aan het begin van haar relatie met André Hazes te zijn voorgelogen door de zanger. Hij zou hebben beweerd dat hij vrijgezel was, terwijl hij in werkelijkheid nog met Monique Westenberg ging. De negatieve aandacht na de breuk heeft diepe sporen nagelaten bij het RTL-gezicht. Haar zoon, haar ouders en zijzelf werden volgens Bridget bedreigd. ,,Voor het eerst dacht ik: dit komt nooit meer goed.’’

Dat vertelt Bridget in de podcast van Roos Schlikker en Malou Holshuijsen, waarin BN’ers praten over momenten waarop ze die gedachte hadden. Het management van André was niet bereikbaar voor commentaar.

De veelbesproken relatie met André (27) werd Bridget vanaf het begin ‘niet in dank afgenomen’, zegt ze. Maasland was vorig jaar kortstondig samen met de zanger, nadat die Monique Westenberg had verlaten. Althans, dat dacht Bridget.

,,Ik was toch wel een soort voorgelogen dat hij vrijgezel was en vrij in het leven stond. Door hemzelf’’, zegt Maasland (46). ,,Dus dat was allemaal prima. En toen bleek gaandeweg dat dat niet zo was. Uiteindelijk ging hij zelfs weer terug naar zijn ex, wat dus blijkbaar helemaal niet zijn ex was. Maar dat had ik toen nog niet door.’’

Dreigbrieven en inbraken

Het uitzichtloze gevoel kwam na de breuk. Bridget werd vaak afgeschilderd als boeman, vond ze. En dat had gevolgen. ,,Ik heb dreigbrieven thuis gekregen, aan mijn zoons adres, aan mijn ouders’ adres, aan mijn adres natuurlijk. Doodsbedreigingen, inbraken, vernielingen.’’

Op een dag drong zelfs iemand haar huis binnen, stelt ze. ,,Ik wist natuurlijk niet of die kwamen om mijn huis leeg te roven, of dat misschien een ex dacht: we gaan even wat vereffenen met haar. Of dat iemand dacht: die gaan we een lesje leren. Ik wist niet meer wat nou echt was, of wat [met de breuk] te maken had.’’

Bridget werd wanhopig. ,,Het lijkt wel alsof de hele socialemediahaat bij ons is begonnen. Dat alles in één keer geprojecteerd en gezegd mocht worden, alsof niks iemand raakt. Dat ging zo ver, ook bij mijn zoon. Gelukkig heb ik wel veel bij hem weg kunnen houden, hij heeft niet heel veel meegekregen. Toen heb ik gedacht: hoe ga ik dit tij ooit nog keren?’’

Niet boos, wel teleurgesteld

Uiteindelijk hielp praten. Met een psycholoog, en met haar ouders. Ze leerde dingen ‘naast elkaar te leggen’ en niet ‘op te stapelen’. Het lijkt misschien alsof de wereld tegen je is, maar je achterbuurvrouw maakt zich heus niet druk, benadrukte de psycholoog.

Boos op André is Bridget niet. Maar ze neemt hem veel kwalijk. ,,Dat hij eigenlijk nooit voor me op is gekomen, dat hij het zo heeft gelaten, want dat was het beste voor hemzelf. Maar ik neem het hem ook weer niet kwalijk, want het is een bepaalde onvolwassenheid, misschien moet hij daar nog in groeien. (...) Maar ik was wel echt teleurgesteld. Dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen.’’



Dat deed hij in zekere zin al toen ze nog samen waren. Bridget stelt dat ze in de krant moest lezen dat André terug was bij Monique. Hij ging in die tijd naar Curaçao voor een optreden en vroeg of Bridget ook even heen en weer wilde vliegen.

,,Met je verliefde kop doe je dat dan, in je drukke schema.’’ Ze vlogen samen terug en pas thuis ontdekte ze dat Hazes op het eiland ook met Monique was geweest. ,,Niet zo lang daarvoor was ik ten huwelijk gevraagd. Je bent verliefd, ik dacht ook echt niet meer helder na. Ik heb me veel te veel mee laten slepen.’’

Midlifecrisis

Achteraf ziet Bridget de periode als een midlifecrisis. Ja, ze dacht niet goed na, dat is haar schuld. Maar ze accepteert niet dat juist zij kritiek kreeg vanwege de vele liefdeskiekjes op Instagram.

,,Ik was niet degene die de hele tijd alles liet zien. Uiteindelijk heb ik me er wel in mee laten slepen, absoluut. Als hij dan weer iets deed, dacht ik: dat kan blijkbaar. Op een gegeven moment had ik ook zijn code om dingen weg te halen. En ik dacht: hij is toch een vrij man, waarom mogen wij niet zijn wie we zijn en het leuk hebben?’’

Dat Bridget de ‘schuld’ kreeg, wijt ze aan seksisme. Een sterke en ook nog eens oudere vrouw had het huwelijk van de zanger kapotgemaakt, was het beeld. Pas toen de coronacrisis losbarstte, verslapte de media-aandacht. In die zin vond ze de pandemie een geschenk.

Verhalen over André, die vandaag nog in het nieuws kwam omdat hij een burn-out heeft, leest ze allang niet meer. Bij haar werkgever RTL Boulevard ontkomt ze er soms niet aan, aangezien ze niet heeft afgesproken dat ze bij nieuws rond Hazes en zijn nieuwe vlam Sarah van Soelen buiten schot blijft. En zo behandelde ze het afgelopen jaar weleens ‘misstappen’ van de artiest.

Hoe ze daarnaar keek? ,,Gniffelend.’’

