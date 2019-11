Bridget laat ‘Brazes’ op nagels zetten

Volgens Bridget gaat het ‘heel goed’ met haar, maar is ze nog steeds verbaasd om hoeveel reacties haar nieuwe relatiestatus veroorzaakte. ,,Het was een storm in een glas water’’, verzuchtte ze vanavond. ,,Alle mensen op social media die iets te zeggen hebben, een saai leven hebben of nogal jaloers zijn, die hun gal spuwen... Dat heb ik allemaal níet gelezen. De stortvloed aan mooie berichten van collega's en lieve vrienden, die heb ik me het meest aangetrokken. Het is toch ook een positief iets? We zijn verliefd! Maar het is moeilijk om te genieten als dat wordt overschaduwd.’’