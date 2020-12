Bridget Maasland: ‘André vroeg mij ook ten huwelijk en ik zei ja’

Dat schrijft ze op de Instagram-pagina van RTL Boulevard , in reactie op een vrouw die haar ‘jaloers’, een ‘vies wijf’ en een ‘afgelikte boterham’ noemde. ‘Ik ben niet jaloers, ik zeg nooit wat, maar ik vind wel dat ik een grap mag maken als ik een zelfde huwelijksaanzoek heb gekregen afgelopen kerst’, schrijft Bridget onder die reactie. ‘Hoe je erbij komt dat ik een afgelikte boterham ben, geen idee. Waarschijnlijk geloof jij alle aannames en verhalen die mensen de wereld in helpen om zichzelf beter te voelen.’ Aan RTL Boulevard laat Bridget weten dat ze afgelopen kerst ‘ja’ zei op het aanzoek. Het RTL-gezicht reageert ook op iemand die stelde dat ze ‘hatelijke opmerkingen’ had gemaakt. ‘Humor is niet voor iedereen weggelegd en kan verkeerd worden geïnterpreteerd’, aldus Bridget, die stelt dat haar sneer richting André dus een grapje was. ‘Wat mij betreft alleen maar liefde en humor!’

Genoeg is genoeg

Het is opvallend dat een bekende Nederlander op de Instagram-pagina van een nieuwsmedium reageert op nare opmerkingen. Maar ze moet nu wel, aldus Bridget. ‘Normaal doe ik dat niet, maar het moet een keertje ophouden. Ik houd van een grap en ben altijd aardig tegen en over iedereen. Enough is enough.’



Bridget kwam vandaag in het nieuws nadat ze op Radio 538 had gereageerd op de verloving van André en Monique. Ze zei heel blij te zijn voor het stel, maar: ,,Ik ben alleen wel heel erg benieuwd wie hij volgend jaar met kerst gaat vragen.”



De zanger ging afgelopen weekend op één knie voor Monique, met wie hij weer samen is na een eerdere breuk en een kortstondig liefdesavontuur met Bridget.