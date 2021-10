Bridget slaat een andere weg in en Jada viert de liefde

The Wire volgens experts beste tv-serie van deze eeuw

15:07 Na een enquête onder 206 televisie-experts uit 43 landen is de misdaadserie The Wire (2002-2008) vandaag uitgeroepen tot het beste televisiedrama van deze eeuw. De Amerikaanse reeks eindige voor Mad Men (2007-2015) op de tweede plaats en Breaking Bad (2008-2013) die de bronzen plek veroverde. De verkiezing was georganiseerd door BBC Culture.