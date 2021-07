Brieven stromen binnen voor nieuw tv-programma Medische Detectives

Een strakke spijkerbroek, koud weer of een massage maken haar klachten erger. Iris bezocht verschillende specialisten, maar kreeg nooit een diagnose. In Medische Detectives wordt een ultieme poging gedaan om mensen met onverklaarbare klachten, zoals Iris, te helpen. Zolang ze geen diagnose hebben, zitten ze volgens de omroep in een uitzichtloze situatie.

AvroTros roept voor het programma de hulp in van iedereen die zich in de klachten herkent of meer weet over het ziektebeeld en een mogelijke behandeling. Alle tips worden gecheckt en besproken met (internationale) artsen, met het idee dat we met z’n allen slimmer zijn dan een enkele expert. De pilotaflevering, die om Iris draait, zal waarschijnlijk in het najaar op tv komen. Antoinette Hertsenberg doet de presentatie.