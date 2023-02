Brigitte Bardot spreekt nog steeds tot de verbeelding: ‘Zij had de teugels in handen’

Bart Chabot had zich bij einde neergelegd: ‘Ik was klaar’

Bart Chabot, die vier jaar geleden op het randje van de dood balanceerde, had zich er destijds bij neergelegd dat het zijn einde zou zijn. ‘Ik was klaar’, zegt de 68-jarige schrijver en dichter vrijdag tegen Özcan Akyol in het BNNVara-programma De geknipte gast.